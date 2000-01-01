Котова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1884
Дочь: ?
Отец ребёнка: Котов Назар
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
1890
Дочь: ?
Отец ребёнка: Котов Назар
Рождение ребёнка
?.10.1891
Сын: Котов Никита
Отец ребёнка: Котов Назар
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Котов Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Назар
Смерть
Неизвестно