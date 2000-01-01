Котова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1873 г.р.
1875 г.р.
1879 г.р.
1884 г.р.
1887 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Котов ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1875

Сын: Котов ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1879

Сын: Котов ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1884

Дочь: ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1887

Сын: Котов ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1890

Дочь: ?

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
?.10.1891

Сын: Котов Никита

Отец ребёнка: Котов Назар

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Котов Назар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Назар

Смерть
Неизвестно
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