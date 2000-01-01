Аленин Андрей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аленин Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1781
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1783
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1791
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно