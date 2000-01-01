Аленин Андрей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленин Андрей Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аленин Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Аленин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1781

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1783

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1791

Сын: Аленин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
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