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Аленин Иван Андреевич

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Место рождения

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

20.07.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Аленин Андрей Савельевич

Мать: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1800

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аленин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.07.1836
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