Аленин Иван Андреевич
Место рожденияДеревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Дата рождения1773
Дата смерти20.07.1836
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Аленин Андрей Савельевич
Мать: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1800
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.07.1836