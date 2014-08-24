Суховерхова (Запорович) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти24.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Рождение ребёнка
24.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховерхов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховерхов Алексей Васильевич
Смерть
24.08.2014