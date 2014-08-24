Суховерхова (Запорович) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховерхова (Запорович) Людмила Михайловна

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Место рождения

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

24.08.2014

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Запорович Михаил Иосифович

Мать: Запорович Анна Ивановна

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховерхов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховерхов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.08.2014
Москва, город федерального значения Москва
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