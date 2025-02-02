(Воронко) Магдалина Степановна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

(Воронко) Магдалина Степановна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 1900

умерла 1943

Отец
Воронко СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Докторов Борис07.06.1923 г.р.
Докторов Анатолий1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Воронко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Докторов Борис

Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Докторов Анатолий

Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Докторов Евгений Семенович

Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич

Смерть
1943

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