(Воронко) Магдалина Степановна
женский, родилась 1900
умерла 1943
ОтецВоронко СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Докторов Борис07.06.1923 г.р.
Докторов Анатолий1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Воронко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1923
Сын: Докторов Борис
Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Докторов Анатолий
Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1929
Сын: Докторов Евгений Семенович
Отец ребёнка: Докторов Семен Яковлевич
Смерть
1943