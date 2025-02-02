Докторов Семен Яковлевич
мужской, родился 1897
умер 1958
ОтецДокторов ЯковНеизвестно г.р.
МатьДокторова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Докторов Борис07.06.1923 г.р.
Докторов Анатолий1925 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Докторов Яков
Мать: Докторова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1923
Сын: Докторов Борис
Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Докторов Анатолий
Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна
Рождение ребёнка
27.04.1929
Сын: Докторов Евгений Семенович
Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна
Смерть
1958