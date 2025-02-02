Докторов Семен Яковлевич 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Докторов Семен Яковлевич

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 1897

умер 1958

Отец
Докторов ЯковНеизвестно г.р.
Мать
Докторова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Докторов Борис07.06.1923 г.р.
Докторов Анатолий1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Докторов Яков

Мать: Докторова Анна

Работа или профессия
Неизвестно

парикмахер (цирюльник?)

Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Докторов Борис

Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Докторов Анатолий

Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Докторов Евгений Семенович

Мать ребёнка: (Воронко) Магдалина Степановна

Смерть
1958

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