Ирина (Васильева)
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти22.03.1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Василий Денисов
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1806
Муж: Стефан Иосифов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1809
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Евдоким Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
17.01.1819
Сын: Афанасий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иосифов
Бракосочетание
30.05.1824
Муж: Павел Исидоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1831
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Сын: Корнилий Павлов
Отец ребёнка: Павел Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.