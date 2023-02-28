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Ирина (Васильева)

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

22.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Василий Денисов

Мать: не указана

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1806

Муж: Стефан Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1809

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иосифов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Евдоким Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иосифов

Рождение ребёнка
17.01.1819

Сын: Афанасий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иосифов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иосифов

Бракосочетание
30.05.1824

Муж: Павел Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1831

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Сын: Корнилий Павлов

Отец ребёнка: Павел Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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