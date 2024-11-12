Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: (Крюкова) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1901
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1905
Сын: Крюков Алексей Максимович
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1908
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1910
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: (Крюкова) Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: (Крюкова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: (Крюкова) Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно