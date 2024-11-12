Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: (Крюкова) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1901

Сын: Крюков Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1905

Сын: Крюков Алексей Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Крюков Петр Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Крюков Иван Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: (Крюкова) Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: (Крюкова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: (Крюкова) Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Крюков Максим Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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