Крюков Максим Андреевич 18.04.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюков Максим Андреевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1880

Отец: Крюков Андрей Лаврентьевич

Мать: Крюкова Пелагея Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: (Крюкова) Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1901

Сын: Крюков Кузьма Максимович

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1905

Сын: Крюков Алексей Максимович

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Крюков Петр Максимович

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Крюков Иван Максимович

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: (Крюкова) Анисья Максимовна

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: (Крюкова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: (Крюкова) Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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