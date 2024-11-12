Крюков Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1880
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: (Крюкова) Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
29.10.1901
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
11.03.1905
Сын: Крюков Алексей Максимович
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
15.06.1908
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
01.10.1910
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: (Крюкова) Анисья Максимовна
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: (Крюкова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: (Крюкова) Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Крюкова (Логачева) Анастасия Корнеевна
Смерть
Неизвестно