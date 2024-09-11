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Родченко Дмитрий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченко Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазунова (Родченко) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Родченко Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
28.05.1949

Дочь: Стетюха Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Родченко Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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