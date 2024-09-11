Родченко Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родченко Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазунова (Родченко) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Родченко Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
28.05.1949
Дочь: Стетюха Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Родченко Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно