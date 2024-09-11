Родченко Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченко Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченко Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазунова (Родченко) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченко Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.05.1949

Дочь: Стетюха Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченко Дмитрий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

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