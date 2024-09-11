Родченко Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазунова (Родченко) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченко Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.05.1949
Дочь: Стетюха Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченко Дмитрий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно
Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область