Прохор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Дементий Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Феодора Прохоровна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно