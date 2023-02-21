Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Феодора Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Дементьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно