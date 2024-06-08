Коновалов Василий Тархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Коновалов Тарх
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Сын: Коновалов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Коновалов Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Коновалов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Коновалова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Коновалова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Коновалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1726
Сын: Коновалов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна
Смерть
До 1744