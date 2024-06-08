Коновалов Василий Тархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Василий Тархович

Коновалов Василий Тархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Коновалов Тарх

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Коновалов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Коновалов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Коновалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Коновалова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Коновалова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Коновалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Коновалов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафья Савиновна

Смерть
До 1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.