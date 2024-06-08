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Коновалов Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Коновалов Василий Тархович

Мать: Коновалова Агафья Савиновна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Коновалов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Коновалов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Коновалова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Коновалов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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