Коновалов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коновалов Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Коновалова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Коновалов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно