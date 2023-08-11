Краснухин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснухин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснухин Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснухина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Краснухина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.07.1964

Сын: Краснухин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Краснухина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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