Краснухин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснухин Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснухина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Краснухина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.07.1964
Сын: Краснухин Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Краснухина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно