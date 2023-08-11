Краснухина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
23.07.1964
Сын: Краснухин Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Краснухин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснухина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Краснухин Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно