Краснухина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснухина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
23.07.1964

Сын: Краснухин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Краснухин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснухина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Краснухин Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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