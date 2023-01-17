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Балдин Петр Иванович

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Место рождения

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балдин Иван Гаврилович

Мать: не указана

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балдин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балдин Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1910
Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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