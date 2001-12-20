Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Место рожденияМалое Рыбушкино, Россия
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти20.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
10.09.1926
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
01.11.1928
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
01.11.1930
Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Зиядетдинова) Сания
Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин
Смерть
20.12.2001
Похороны
Неизвестно