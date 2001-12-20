Незаметдинова (Бядретдинова) Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Место рождения

Малое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

20.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Зиядетдинов Вǝлиǝхмǝт

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Зиадетдинов Абдулахят

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Зиядетдинов Абдулбари

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
01.11.1930

Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Зиядетдинова) Сания

Отец ребёнка: Незаметдинов Хусяин

Смерть
20.12.2001
Похороны
Неизвестно

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