Незаметдинов Хусяин
Место рожденияМалое Рыбушкино, Россия
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти14.04.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Незаметдинов Зиядетдин
Мать: (Незаметдинов) ?
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Рождение ребёнка
10.09.1926
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Рождение ребёнка
01.11.1928
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Рождение ребёнка
01.11.1930
Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Зиядетдинова) Сания
Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия
Смерть
14.04.1977
Похороны
Неизвестно