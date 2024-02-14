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Незаметдинов Хусяин

Место рождения

Малое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

14.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Незаметдинов Зиядетдин

Мать: (Незаметдинов) ?

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Зиядетдинов Вǝлиǝхмǝт

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Зиадетдинов Абдулахят

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Зиядетдинов Абдулбари

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
01.11.1930

Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Зиядетдинова) Сания

Мать ребёнка: Незаметдинова (Бядретдинова) Алия

Смерть
14.04.1977
Похороны
Неизвестно

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