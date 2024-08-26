Фефилов Прокопий Максимович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 901, Л.252.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Фефилова) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
07.08.1915 ст.
Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна
1915 год. Метрические книги Шенкурского уезда: …Попонаволоцкого, … приходов. | ГААО, Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1206 | Лист 414об., 415 | Запись о рождении № 34 по мужскому полу. | Родился 7 августа, к... Показать все
Смерть
Неизвестно