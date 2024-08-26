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Фефилов Прокопий Максимович

Место рождения

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Фефилов Максим Дмитриевич

Мать: Фефилова (Плечова) Дарья Алексеевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Жена: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна

Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 901, Л.252.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Фефилова) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фефилов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1915 ст.

Сын: Фефилов Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова (Федотова) Екатерина Андриановна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
1915 год. Метрические книги Шенкурского уезда: …Попонаволоцкого, … приходов. | ГААО, Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1206 | Лист 414об., 415 | Запись о рождении № 34 по мужскому полу. | Родился 7 августа, к... Показать все
Смерть
Неизвестно

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