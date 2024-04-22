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Евдокия Кузьмина

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

29.07.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1808

Отец: Рекрут Кузьма Митрофанов

Мать: Ирина Хрисанфова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1808 У кого кто родился 29.07/01.08.1808 Той же вотчины деревни Старова Фатекова у крестьянина Космы Митрофанова жена Ирина Хрисанфова родила дочь Евдокию, которая омолитвована и ... Показать все
Бракосочетание
29.07.1833

Муж: Семён Кузьмин

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1833 29.07.1833 Когда и кто именно венчаны Дватцать девятаго числа Починовской волости деревни Боркина вдовец крестьянин Семен Космин с девкою той же волости деревни Старова Фатюкова после поступив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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