Евдокия Кузьмина
Место рождения
Дата рождения29.07.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1808
Отец: Рекрут Кузьма Митрофанов
Мать: Ирина Хрисанфова
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1808 У кого кто родился 29.07/01.08.1808 Той же вотчины деревни Старова Фатекова у крестьянина Космы Митрофанова жена Ирина Хрисанфова родила дочь Евдокию, которая омолитвована и ... Показать все
Бракосочетание
29.07.1833
Муж: Семён Кузьмин
МК-1833 29.07.1833 Когда и кто именно венчаны Дватцать девятаго числа Починовской волости деревни Боркина вдовец крестьянин Семен Космин с девкою той же волости деревни Старова Фатюкова после поступив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно