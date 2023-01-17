Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Трофим Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно