Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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