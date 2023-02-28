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Иван Матвеевич

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Глумов Матвей Васильевич

Мать: Глумова Федора Максимовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Трофим Иванович

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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