Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Трофим Иванович
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно