Нестерова Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Валакшина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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