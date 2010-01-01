(Скороходова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скороходова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Скороходов Владимир

Мать: Скороходова Галина

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