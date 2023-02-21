Скороходова (Ключерева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Руднева Наталья
Отец ребёнка: Скороходов Владимир
Рождение ребёнка
1967
Сын: Скороходов Сергей
Отец ребёнка: Скороходов Владимир
Рождение ребёнка
18.05.1969
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Скороходов Владимир
Рождение ребёнка
18.11.1976
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Скороходов Владимир
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Скороходов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скороходов Владимир
Смерть
2010