Скороходова (Ключерева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Ключерева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Андреева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Руднева Наталья

Отец ребёнка: Скороходов Владимир

Рождение ребёнка
1967

Сын: Скороходов Сергей

Отец ребёнка: Скороходов Владимир

Рождение ребёнка
18.05.1969

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Скороходов Владимир

Рождение ребёнка
18.11.1976

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Скороходов Владимир

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Скороходов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Владимир

Смерть
2010
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