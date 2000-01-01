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Grunwald (Schauermann) Maria Magdalena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1862

Дочь: Grunwald Anna Maria

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
17.01.1865

Дочь: Grunwald Maria Catharina

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
03.12.1867

Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
17.12.1869

Дочь: Grunwald Anna Elisabetha

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
14.12.1871

Дочь: Grunwald Catharina Margaretha

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
16.02.1874

Дочь: Grunwald Maria Barbara

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
26.05.1876

Дочь: Knopf Anna Margaretha

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
11.12.1878

Сын: Grunwald Conrad

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Рождение ребёнка
07.12.1880

Сын: Grunwald Heinrich

Отец ребёнка: Grunwald Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grunwald Heinrich

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