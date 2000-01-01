Grunwald (Schauermann) Maria Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1862
Дочь: Grunwald Anna Maria
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
17.01.1865
Дочь: Grunwald Maria Catharina
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
03.12.1867
Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
17.12.1869
Дочь: Grunwald Anna Elisabetha
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
14.12.1871
Дочь: Grunwald Catharina Margaretha
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
16.02.1874
Дочь: Grunwald Maria Barbara
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
26.05.1876
Дочь: Knopf Anna Margaretha
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
11.12.1878
Сын: Grunwald Conrad
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Рождение ребёнка
07.12.1880
Сын: Grunwald Heinrich
Отец ребёнка: Grunwald Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Grunwald Heinrich