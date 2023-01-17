Клюйкова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюйкова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Сальникова Марфа Данилова

Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Клюйков Карп Данилов

Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.

Сын: Клюйков Абрам Данилов

Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюйков Данила Васильев

Смерть
Неизвестно
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