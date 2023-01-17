Клюйкова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Сальникова Марфа Данилова
Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Клюйков Карп Данилов
Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.
Отец ребёнка: Клюйков Данила Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно