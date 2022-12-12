Клюйков Данила Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Василий Иванов
Мать: Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Клюйков Карп Данилов
Мать ребёнка: Клюйкова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.
Мать ребёнка: Клюйкова Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно