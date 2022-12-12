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Клюйков Данила Васильев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Василий Иванов

Мать: Агафья Корнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Клюйков Алексей Данилов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Клюйков Карп Данилов

Мать ребёнка: Клюйкова Агафья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.

Сын: Клюйков Абрам Данилов

Мать ребёнка: Клюйкова Агафья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюйкова Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно
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