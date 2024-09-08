Анна Демидова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: Демид Ильин
Мать: Мария Малафеева
Бракосочетание
06.11.1860
Муж: Иван Ксенофонтов
Место жительства
После 06.11.1860 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.
Сын: Моисей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.
Дочь: Лукерья (Гликерия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
03.05.1867 ст.
Дочь: (Куваева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
29.11.1869 ст.
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
06.03.1872 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Рождение ребёнка
12.10.1875 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Запись на полях: "Выдано свидетельство 15.02.32 г"
Рождение ребёнка
30.07.1880 ст.
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно