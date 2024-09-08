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Анна Демидова

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Демид Ильин

Мать: Мария Малафеева

Волково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Иван Ксенофонтов

Место жительства
После 06.11.1860 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.

Сын: Моисей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1864 ст.

Дочь: Лукерья (Гликерия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1867 ст.

Дочь: (Куваева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1869 ст.

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1872 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1874 ст.

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1875 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Запись на полях: "Выдано свидетельство 15.02.32 г"
Рождение ребёнка
30.07.1880 ст.

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Ксенофонтов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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