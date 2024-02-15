Федул Михайлов
Место рождения
Дата рождения05.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1807 ст.
Отец: Михаил Алексеев
Мать: Ирина Давыдова
Бракосочетание
08.11.1822 ст.
Жена: Прасковья Петрова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1828 ст.
Сын: Ефим Федулов
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
13.12.1830 ст.
Дочь: Степанида Федулова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
21.06.1833 ст.
Дочь: Анна Федулова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
25.04.1835 ст.
Дочь: Ирина Федулова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
15.04.1838 ст.
Сын: Афанасий Федулов
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
05.03.1841 ст.
Дочь: Дарья Федулова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
24.03.1851 ст.
Дочь: Ефимия Федулова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно