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Федул Михайлов

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1807 ст.

Отец: Михаил Алексеев

Мать: Ирина Давыдова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1822 ст.

Жена: Прасковья Петрова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1828 ст.

Сын: Ефим Федулов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.12.1830 ст.

Дочь: Степанида Федулова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.1833 ст.

Дочь: Анна Федулова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.04.1835 ст.

Дочь: Ирина Федулова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1838 ст.

Сын: Афанасий Федулов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1841 ст.

Дочь: Дарья Федулова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1851 ст.

Дочь: Ефимия Федулова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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