Февронья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Влас Иванов
Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно