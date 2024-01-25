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Февронья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Влас Иванов

Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев

Лески, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чугунов Данила Иванов

Отец ребёнка: Чугунков Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунков Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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