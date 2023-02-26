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Анастасия Игнатова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.03.1895

Дата смерти

07.05.1885

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Смерть
07.05.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
08.03.1895

Отец: Игнат (Павлов)

Мать: Евдокия Александрова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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