Анастасия Игнатова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.03.1895
Дата смерти07.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
07.05.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
08.03.1895
Отец: Игнат (Павлов)
Мать: Евдокия Александрова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.