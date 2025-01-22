Ряховский Степан
мужской, родился Около 1848, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер 1855, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
МатьРяховская Авдотья ФоминаОколо 1820 г.р.
ОтецРяховский Иван1817 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Ряховский Иван
Мать: Ряховская Авдотья Фомина
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1855
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область