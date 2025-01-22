Ряховский Степан Около 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Степан

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1848, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 1855, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Ряховская Авдотья ФоминаОколо 1820 г.р.
Отец
Ряховский Иван1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская Авдотья Фомина

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
1855
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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