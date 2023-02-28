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Прохорова Анна Павлова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Прохоров Пётр Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Ефимий Петров

Отец ребёнка: Прохоров Пётр Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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