Прохорова Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Муж: Прохоров Пётр Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Павлов
Рождение ребёнка
01.09.1900
Сын: Ефимий Петров
Отец ребёнка: Прохоров Пётр Павлов
Смерть
Неизвестно