Магомедова Патимат Нурулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Патимат Нурулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Мурад Магомедшапиевич

Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед Магомедшапиевич

Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Сайид Магомедшапиевич

Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович

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