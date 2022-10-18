Магомедова Патимат Нурулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Мурад Магомедшапиевич
Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед Магомедшапиевич
Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Сайид Магомедшапиевич
Отец ребёнка: Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович
Бракосочетание
Неизвестно