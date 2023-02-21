Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Магомедов Гаджимагомед
Мать: Магомедова Патина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Мурад Магомедшапиевич
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед Магомедшапиевич
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Сайид Магомедшапиевич
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна
Бракосочетание
Неизвестно