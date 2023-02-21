Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Магомедшапи Гаджимагомедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магомедов Гаджимагомед

Мать: Магомедова Патина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Мурад Магомедшапиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед Магомедшапиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Сайид Магомедшапиевич

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Нурулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Патимат Нурулаевна

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