Фомина Екатерина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фомин Архип Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно