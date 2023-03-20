Фомина Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Екатерина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фомин Ларион Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомин Акакей Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фомин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Фомин Архип Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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