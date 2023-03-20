Фомин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Фомин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно