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Фомин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Фомин Иван Тимофеевич

Мать: Фомина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фомин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Фомин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фомин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина Параскева Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Параскева Парфенова

Смерть
Неизвестно
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