Барышникова (Белозерова) Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Белозерова) Римма Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкарова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Николай Петрович

Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Петр Максимович

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