Барышникова (Белозерова) Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкарова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Николай Петрович
Отец ребёнка: Барышников Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно