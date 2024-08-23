Гардер Виктор Петрович Около 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гардер Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Гардер Петр Яковлевич

Мать: Гардер (Кривецкая) Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гардер) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федорченко) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: (Федорченко) Раиса Викторовна

Мать ребёнка: (Федорченко) Александра

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.09.1960

Дочь: Биньковская (Гардер) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.12.1961

Дочь: Третяк (Гардер) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна

Томаковка, Дніпропетровська область

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