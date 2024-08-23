Гардер Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гардер) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Федорченко) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: (Федорченко) Раиса Викторовна
Мать ребёнка: (Федорченко) Александра
Рождение ребёнка
24.09.1960
Дочь: Биньковская (Гардер) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1961
Дочь: Третяк (Гардер) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Гардер (Куликова) Таисия Дмитриевна