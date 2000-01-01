Грабчак Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрабчак Антонина

Грабчак Антонина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1964

Дочь: Грабчак Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Грабчак Андрей

Рождение ребёнка
13.04.1964

Дочь: Чебарь Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Грабчак Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабчак Николай Андреевич

Отец ребёнка: Грабчак Андрей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close