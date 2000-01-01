Грабчак Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1964
Дочь: Грабчак Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Грабчак Андрей
Рождение ребёнка
13.04.1964
Дочь: Чебарь Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Грабчак Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабчак Николай Андреевич
Отец ребёнка: Грабчак Андрей
Смерть
Неизвестно