Михайлова Прасковья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Федосей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Усенко (Михайлова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.01.1924
Дочь: Михайлова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Михайлова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Аниськина (Михайлова) Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Григорьевич
Смерть
1984