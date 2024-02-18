Михайлов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Михайлов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Усенко (Михайлова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
17.01.1924
Дочь: Михайлова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Михайлова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Аниськина (Михайлова) Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна
Смерть
1968
Цители Цкаро, Цителцкаройский район, Грузинская ССР