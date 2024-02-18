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Михайлов Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Михайлов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Усенко (Михайлова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
17.01.1924

Дочь: Михайлова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Михайлова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Аниськина (Михайлова) Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Федосеевна

Смерть
1968
Цители Цкаро, Цителцкаройский район, Грузинская ССР

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