Колобкова (Назарова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.01.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Иван Антонович
Мать: Назарова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1980
Дочь: Костина Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Колобков Валерий Константинович
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.?
Дочь: Фёдорова Жанна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2022