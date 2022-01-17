Колобкова (Назарова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобкова (Назарова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Иван Антонович

Мать: Назарова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
17.07.1980

Дочь: Костина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Колобков Валерий Константинович

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.?

Дочь: Фёдорова Жанна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобков Валерий Константинович

Смерть
17.01.2022
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