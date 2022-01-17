Назаров Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1954
Дочь: Финошина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобкова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Вера Сергеевна
Смерть
Неизвестно