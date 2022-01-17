Назаров Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1954

Дочь: Финошина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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