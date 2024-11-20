Чекауров (Дмитриев) Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти24.02.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1843 ст.
Сын: Чекауров (Дмитриев) Платон Федорович
Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Чекаурова) Ираида Федоровна
Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1850 ст.
Дочь: (Чекаурова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна
Смерть
24.02.1887 ст.