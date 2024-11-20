Чекауров (Дмитриев) Федор Дмитриевич Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекауров (Дмитриев) Федор Дмитриевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

24.02.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Чекауров Дмитрий Иванович

Мать: Чекаурова Епистимия Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекаурова Филицата Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1843 ст.

Сын: Чекауров (Дмитриев) Платон Федорович

Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Чекаурова) Ираида Федоровна

Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1850 ст.

Дочь: (Чекаурова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чекаурова Филицата Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
24.02.1887 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

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