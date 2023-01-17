Гацуц (Панова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гацуц (Панова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Александр Николаевич

Мать: Панова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1962

Сын: Гацуц Николай Александрович

Отец ребёнка: Гацуц Александр Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гацуц Василий Александрович

Отец ребёнка: Гацуц Александр Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гацуц Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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