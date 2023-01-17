Гацуц (Панова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1962
Сын: Гацуц Николай Александрович
Отец ребёнка: Гацуц Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гацуц Василий Александрович
Отец ребёнка: Гацуц Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно