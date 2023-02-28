Панова (Трофимова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Трофимова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Пантелеево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.10.1888

Дата смерти

28.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888

Отец: Трофимов Алексей Андреевич

Мать: Трофимова Надежда Васильевна

Пантелеево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Иван

Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич

Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гацуц Мария Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич

Смерть
28.11.1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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