Панова (Трофимова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1888
Дата смерти28.11.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Иван
Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич
Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гацуц Мария Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Николаевич
Смерть
28.11.1988
Похороны
Неизвестно